疫情冲击 欧洲经济今年料萎缩超过7%

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（法新社布鲁塞尔6日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创欧洲经济。欧洲联盟（EU）今天发表疫情所带来经济冲击的首度官方预测，欧盟预估「今年将出现历史性衰退」，区域经济将萎缩超过7%。

欧盟执委会在春季经济预测报告中表示，拥有27个成员国的欧盟今年经济料萎缩7.5%，接着在明年成长6%左右。而由19国组成的欧元区今年经济将破纪录萎缩7.75%，然后在明年成长6.25%。

欧盟负责经济事务执委简提洛尼（Paolo Gentiloni）在声明中说：「欧洲正经历大萧条时期以来的空前经济冲击。」

根据欧洲疾病预防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control）统计，欧洲感染病例超过110万人，不治人数逾13万7000人。疫情数据不明，检测率偏低，加上医疗系统捉襟见肘，意味着这波疫情实际上更为严重。

欧盟执委会表示，疫情不但重创消费者支出、工业生产、投资、贸易往来、资本流动和供应链，也严重打击就业市场。欧盟今年失业率预估从2019年的6.7%攀升至9%，然后在明年降至8%左右。

© 2020 AFP