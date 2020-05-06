芬兰研究：基本收入促进幸福感但无助就业

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（法新社赫尔辛基6日电） 芬兰研究人员今天表示，一项提供2000名失业民众基本保障月薪的开创性实验，能让人感到更幸福，但无法明显促进就业。

芬兰政府进行为期两年的实验，随机挑选一群失业民众，无条件支付他们不必纳税的月薪560欧元（约新台币1万8164元）。

研究人员想了解这种无附加条件的收入是否比传统的救济补助金更能刺激失业者求职。失业者一旦找到工作有了收入，失业补助可能会随即扣住不发。

然而，研究人员表示，在第一年的实验期间，基本收入只让参与研究的失业者平均多被聘雇6天。

芬兰VATT经济研究院（VATT Institute for Economic Research）在声明稿中表示，基本收入对于就业的「微小」效果显示，对部分领取基本收入者而言，求职问题和官僚作业或经济奖励无关。

基本收入号称是2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对经济造成冲击的可能解方，这波疫情让全球数千万人的饭碗岌岌可危。

研究人员表示，芬兰的基本收入实验虽然没有原先期待的刺激就业市场效果，但参与研究者「比较满足他们的生活，比较少感觉到精神上的压力、忧郁、悲伤和寂寞。」这项保障月薪也让参与研究者较为信赖他人，以及社会机构。

© 2020 AFP