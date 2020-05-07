中国人大会议前 美推延发布香港自治评估报告

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（法新社华盛顿6日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天延后发布一份报告，这份报告将指出在一项触怒中国的新法令之下，中国是否按其要求尊重香港自治。

蓬佩奥未宣布发布报告的新日期，他表示延后发布是因为中国计划22日召开13届全国人民代表大会第3次会议，北京此刻尤其敏感以避免异议出现。

蓬佩奥告诉记者：「我们延后向国会提出报告，国会原将评估香港的自治状况，以让我们说明北京在人大会议前可能考虑另外采取的动作，这些动作会逐步伤害中国承诺香港自治下的人民。」

根据法令，美国国务院被要求在5月底前，重新审视中国是否尊重香港这个前英国殖民地的自治权，以判定这个国际金融中心是否仍值得美国赋予优惠贸易特权。

美国这项法案之前获得国会压倒性支持，总统川普在中国怒控美国干预下，去年11月勉强签署成法。

美国跨党派国会议员力促政府向前迈进，提供有关香港情势的「正确」评估。香港去年因支持民主的示威活动不断而动荡达数月之久。

共和党联邦参议员，川普的盟友卢比欧（Marco Rubio）、民主党众议员、外交事务委员会（House Foreign Affairs Committee）主席恩格尔（Eliot Engel）等国会议员近期在写给蓬佩奥的信中指出：「美国依香港人权与民主法案（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）使用可行手段，是相当紧要的。」

这些国会议员写说，这份报告应「明白让北京知道，中国违反对国际间的承诺及对香港人民的承诺，将导致后果。」

中国昨天警告香港，将无法容忍新的抗议出现。香港在冠状病毒疾病封锁后又有一些小规模的示威游行出现。

© 2020 AFP