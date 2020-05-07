对抗疫情不景气 波兰性工作者线上募款度小月

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（法新社华沙7日电） 疫情重创产业之际，波兰性工作者脑筋动得快，启动线上募款，并以影片、照片作为回报，收到不错成效。至于一些坚持「面交」的客人，也会在性交易环节中要求维持社交距离。

法新社报导，波兰的脱衣舞俱乐部与按摩店因防范疫情而关闭，让许多性工作者难以维持生计。为了活下去，他们转而透过线上募款，让「同业」间藉此互助，共度不景气。

顶着一头紫色头发，艺名为美卓乐（Medroxy）的22岁性工作者说，在过去数周，共计筹募到超过1.6万兹罗提（新台币约11.3万元），太不可置信了。

波兰的性产业一直处在法律灰色地带，受疫情冲击后，部分从业者便发动线上募款。刚开始只是纯粹劝募，后来一些从业男女会送上照片、影片或是来场邂逅作为回报。

与美卓乐同为波兰性工作（SWP）联盟成员的玛蒂娜（Martyna）说：「我们收到221笔捐款，有些人还多次捐款。这让我们能以小额款项帮助约60人，以购买日用品或药品。」

美卓乐表示，疫情爆发后，客人的反应也令人感到惊奇，像是会在性交易的时候戴口罩；另外也有客人会要求她在帮他们自慰时，要保持2公尺的社交距离。（译者：陈家伦/核稿：张佑之）

© 2020 AFP