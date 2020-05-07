疫情当头邮寄投票也不行 波兰总统大选延后登场

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（法新社华沙6日电） 波兰原订本月10日举行总统大选，然而冠状病毒疫情蔓延，当局曾考虑寻求采邮寄投票方式，但目前态势显见邮寄投票也不可行，波兰执政党今天表示，已同意延后举行大选。

波兰执政党法律正义党（PiS）党魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）在党的官方推特上表示，最高法院宣布原订10日举行的总统大选无效后，「国会议长将会尽快宣布新的选举日期」。

法新社报导，目前尚不清楚波兰将于何时举行大选。

从技术性与法律层面来看，波兰总统大选本周确定无法以邮寄方式进行，来自反对党和执政党内部要求延后大选的压力也逐步升高。

在部份执政党国会议员表示反对后，波兰政府确定无法在最后一刻凝聚足够票数来通过邮寄投票法案。若邮寄投票案未能通过，也预见执政党将会流失国会中本已薄弱的多数席次。

民调显示，属执政党结盟的现任总统杜达（Andrzej Duda）可望在首轮投票囊括50%以上选票。

反对党认为，在因应疫情而采取隔离限制措施的情况下，自由、公平与安全的投票已无可能，因此要求延后举行选举。

批评者也指出，疫情期间，民主辩论与竞选活动都付诸阙如。

反对派候选人因为各种防疫限制措施，无法和选民面对面博感情，而总统杜达却能透过履行总统职责，有效进行造势。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP