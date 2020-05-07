疫情肆虐欧洲逾15万死 英义西法4国占最多

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎7日电） 根据法新社截至台北时间下午5时10分统计，2019冠状病毒疾病（COVID-19）已在欧洲造成15万人以上死亡，这些不治病例多数出现在英国、义大利、西班牙和法国。

全球各地总共有26万3573人死于疫情，其中欧洲总计15万138人不治，164万799人确诊，欧洲是疫情最严重的一洲。

英国是欧洲死亡人数最多的国家，达到3万76人；其次是义大利，计有2万9684人丧生；再其次是西班牙2万6070人病亡；法国2万5809人不治。

俄罗斯累计确诊病例今天飙升到17万7160起，境内确诊数连日创纪录成长，目前登记的确诊病患数在全球排第5，超过德国和法国。

俄罗斯疫情危机应变中心今天表示，过去24小时新增确诊病例1万1231起。

俄国疫情危机应变中心表示，官方公布的死亡病例低于许多国家，新增88死，累计1625人不治。

西班牙新增死亡人数下滑，卫生当局今天通报的新增死亡人数为213人，昨天则有244人不治。

西班牙卫生部说，总计死亡人数由2万5857人增加到 2万6070人。确诊人数由22万325人增加到22万1447人。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

© 2020 AFP