米兰时装周7月线上举行

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（法新社罗马7日电） 在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延烧之际，全球时尚产业正奋力克服疫情，义大利米兰时装周将于7月首度改为线上举行。

「米兰数位时装周」（Milano Digital Fashion Week）定7月14日至17日间举行，将展现2021年春夏男装系列、2021年春夏男女装早期系列，以及提供一个展示间陈列平台。

这次数位展出将包括照片及影像内容、设计师后台访问、网路研讨会及串流直播主题演讲，在Instagram、脸书、Linkedin、微博和YouTube等网路平台上都看得到。

义大利全国时尚商会（National Chamber of Fashion）发表声明指出：「这是对于品牌促销和业务需求的具体回应。」

义大利于2月底爆发疫情，适逢米兰秋冬时装周期间，导致部分设计师在没有观众的情况下，在时装秀上展示作品。

数千名中国买家及媒体被禁止前往米兰秋冬时装周，迫使义大利全国时尚商会提出时装表演及展示间的数位替代方案。

法国高级时装和时尚联合会（French Federation of Haute Couture and Fashion）昨天也宣布类似计画，定7月9日至13日线上展出2021年春夏男装高级成衣。

由于疫情大流行，即将于6月至7月在巴黎举行的成衣周及高级时装秀已经取消。

© 2020 AFP