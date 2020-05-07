美教育部强化性侵加害者权利 受害者团体不满

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（法新社华盛顿6日电） 美国教育部今天公布校园性侵相关新规范，强化性骚与性侵案被告权利，立即遭到受害者团体炮轰。

根据新规范，性侵案被告必须知道被控何种罪名、得以求助律师，也有权在聆讯时为自己辩护。

新规公布后随即遭到受害者团体炮轰，美国妇女法律中心（National Women's Law Center, NWLC）主席葛瑞夫兹（Fatima Goss Graves）表示，如果新规8月如期实施，受害者会「清楚明白地得到讯息，知道通报性侵案没有意义」。

「我们拒绝回到校园性侵与性骚被忽略、掩盖的年代。」

她说，会向法院提出上诉，阻挡新规实施。

教育部长戴弗斯（Betsy DeVos）今天发布声明说：「当一名学生提出性骚扰或性侵申诉时，太多学生因学校回应不当而无法再受教育。」

「这项新规要求学校以有意义的方式声援性行为不当的幸存者，以确保流程公正透明而不致牺牲重要保障。」

2011和2014年大学爆发多起性骚扰丑闻时，欧巴马政府提供学校一系列调查指控的建议，虽为受害者倡议组织称道，但部分法律专家批评说，被告和原告之间存在某种不平等。

戴弗斯表示，这套制度失败了。2018年11月，她提出一套新规范，并于今天提出最终修订版。

新规也订定交叉诘问原告的方法。以前认为这种作法对受害者而言太过痛苦。

© 2020 AFP