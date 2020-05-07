联合国：受疫情冲击 今年国际观光人次恐跌6至8成

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（法新社马德里7日电） 联合国（UN）辖下世界观光组织（World Tourism Organization）今天预估，受到新冠肺炎疫情冲击，今年国际观光人次恐锐减60%至80%，较原先预测大幅下修。

世界观光组织发布声明表示，全球国家为了抑制2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散，普遍祭出行动限制措施，并关闭机场和边界，导致国际旅游业迅速落入1950年开始追踪以来最严重危机。

世界观光组织指出，今年第一季国际观光人次萎缩22%，单单3月就锐减57%，以亚洲和欧洲下滑幅度最大。

世界观光组织秘书长波洛利卡希维里（Zurab Pololikashvili）表示：「全球正面临前所未有的卫生和经济危机，导致观光业受严重打击。在这个劳力密集度最高的产业之一，有数以百万计劳工面临失业危险。」

由于疫情爆发后，全球大多数航班停飞，航空公司在这波冲击受伤最重，但旅馆业、邮轮业和旅行社也都大受打击。

世界观光组织预估，在最佳情况下，若各国旅游限制7月初开始松绑，则今年国际观光人次可能只会萎缩58%。若各国边境封闭和旅游限制9月初才解除，则萎缩幅度将达70%。若直到12月初才解封，则萎缩将达78%。（译者：陈家伦/核稿：张正芊）

© 2020 AFP