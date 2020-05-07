LG印度化工厂爆化学气体外泄事件 8死5000人不适

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（法新社新德里7日电） 韩国乐金聚合物（LG Polymers）在印度安德拉省的一间化工厂今天发生化学气体外泄事件。根据当地警方表示，已至少有8人死亡，逾300人住院，5000人表示身体不适。

印度多家媒体报导，位于印度东南部安德拉省（Andhra Pradesh）维沙哈巴南市（Visakhapatnam）RR Venkatapuram村维扎格区（Vizag）的乐金聚合物化工厂，凌晨2时许发生化学气体外泄事件。

大维沙哈巴南市政机构（Greater Visakhapatnam Municipal Corporation，GVMC）官员和警方指出，这起事件至少导致8人死亡，其中包括2名儿童；超过300人因呼吸困难等症状住进乔治国王医院（King George Hospital）；且有5000名村民表示出现眼睛和鼻腔灼热等不适症状。

发生事故的这间化工厂设立于1961年，公司原名印度斯坦聚合物公司（Hindustan Polymers），后来被韩国乐金化学（LG Chem）收购，于1997年改为印度乐金聚合物（LG Polymers India），工厂生产聚苯乙烯（Polystyrene）和保丽龙（Expanded Polystyrene）等各种消费用塑胶材料。

© 2020 AFP