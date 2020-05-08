字母哥帐号遭骇 冒名推文满天飞

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（法新社洛杉矶7日电） NBA「字母哥」安特托昆博的帐号遭骇，骇客在他的推特上冒名发了转队、染疫和冒犯球队及其他球星言论的连串推文，让他稍早推文，对发生的事表达遗憾。

NBA上季年度MVP安特托昆博的推特上突然涌出包括转队、染疫和冒犯球队及其他球星言论的连串推文，让他紧急关闭帐号，在重启帐号后，他推文对稍早发生的事表达遗憾。

美国职篮NBA密尔瓦基公鹿在推特上发布声明说：「安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的社群媒体帐号今天下午被骇，因此暂时关闭，调查正在进行中。」

上季获选NBA年度最有价值球员（MVP）的「字母哥」安特托昆博，在事发后紧急关闭推特帐号并删除相关推文，之后他重启帐号，并推文说：「大家好，我回来了，今天稍早在社群媒体上发生的意外，是因为我被骇了，目前此事正在调查中。」

他提到说：「那些推文让人非常无法接受，对于有人会说出这样可怕的话，我感到非常失望与恶心，我对公鹿，还有詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）及其家人陷入这类恶意、不实的言论感到厌恶。」

他还强调：「我特别感到难过的是，布莱恩（Kobe Bryant）的家人在这个哀恸的时刻，不该再被这类负面、错误的行为冒犯。」

大多数遭冒名发出的推文，都是针对队友或敌队的对手做出猥亵或种族歧视的言论，这包括对布莱恩、詹姆斯的辱骂，和威胁对柯瑞的老婆不利的言论，还有他染上2019冠状病毒疾病（COVID-19）并因此憎恨亚洲人，及他若没单场拿60分，公鹿就会称他黑鬼等含种族歧视意味的言词。

© 2020 AFP