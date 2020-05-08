澳洲3阶段解封计画 目标让85万人重返工作岗位

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨8日电） 澳洲政府今天宣布3阶段解除抗疫封锁计画，以利经济在7月底前回到「安全无疫」新常态。澳洲总理莫里森表示，目标是让85万人重回工作岗位。

根据政府数据，封锁措施不但让澳洲一百多万人失业，经济更因此每周损失约25亿美元（约新台币747亿元）。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天在称许疫情获得控制的同时，公布了阶段性解除封锁措施的计画。

第1阶段将允许10人集会，初步开放咖啡店和餐厅，同时也允许举行婚礼和户外体育活动。

第2阶段进一步放宽人数限制至20人，范围扩大至社区举办的体育活动，戏院和其他零售业者，并松绑国内旅游限制。

第3阶段 ，莫里森表示，可能在7月生效，届时将允许多达100人集会，范围包括酒吧和餐厅，大部分的商业活动和国内交通运输也将恢复开放。

莫理森并没有公布解封时间表。他表示，将由州和领地自行决定。

莫里森说，解封的目标是要在7月底前让85万人重返工作岗位，展开他所谓生活和经济「安全无疫」新常态。

莫里森表示，国际航空在可预见的未来还不会解禁恢复，他未提及3月起开始暂停的开放球迷进场职业体育赛事何时恢复举行。

澳洲部分人口较少的州和领地已开始松绑限制措施，像是北领地的酒吧下周将恢复营业。

人口稠密、疫情严重的地区政府今天则表示，即使是第1阶段松绑措施也必须小心翼翼。

维多利亚州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）说：「依我看，全国『一体适用』的政策，并不安全。大家只是佯装澳洲每个地方的疫情都一样。」

新南威尔斯州也表示，第1阶段松绑措施将再等等。新南威尔斯州2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例占澳洲总病例45%。

© 2020 AFP