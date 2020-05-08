瑞士度假豪宅欠款600万瑞郎 安德鲁王子官司缠身

广告 继续浏览后续

（法新社瑞士韦比尔7日电） 瑞士法语大报「时报」（Le Temps）今天报导，英国安德鲁王子和他的前妻佛格森在瑞士购买豪宅还欠款600万瑞郎（新台币1.8亿元），遭卖家提告。

身为英国女王伊丽莎白二世次子、王位第8顺位继承人的安德鲁王子（Prince Andrew）1996年虽然与前妻佛格森（Sarah Ferguson）离婚，但仍关系密切，2014年以2200万瑞郎（新台币6.7亿元）一起买下在瑞士西南部韦比尔（Verbier）滑雪胜地的度假木屋。

根据时报，这栋度假木屋有7间房间、一个室内泳池和一个三温暖烤箱。

然而，安德鲁王子和佛格森没有在2019年12月31日最后期限缴清这笔巨额款项。

根据卖屋契约，他们去年底还欠款600万瑞郎，现在加上利息共计800万瑞郎。

时报报导，过去4个月来，豪宅卖家委托法律事务所Etude du Ritz到地方检察官办公室提告。

法新社目前无法取得Etude du Ritz或英国白金汉宫的置评。

时报引述安德鲁王子发言人的话报导：「双方对于此事存有争议。」还说因为签署「保密协议」，无法透露合约细节。

© 2020 AFP