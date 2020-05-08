米兰解封后民众恣意聚集 专家警告恐再爆疫情

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（法新社米兰8日电） 义大利经济重镇米兰因新冠肺炎疫情封城2个月后，4日开始逐步解封，但随即出现民众无视传染风险恣意聚集的情况，引发传染病学家警告，米兰犹如不定时炸弹，恐再度爆发疫情。

米兰是义大利北部伦巴底大区（Lombardy）的首府，而伦巴底大区是义大利2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情最严重的地区。

官方数据显示，伦巴底大区累计确诊超过8万例，占义大利总确诊数近4成，且至今仅3万3000名患者认定为痊愈；累计死亡病例更高达约1万5000例，约占全国半数。

义大利主要报纸头版今天纷纷刊登年轻人沿着米兰运河旁坐在落日下享受开胃酒野餐的照片，当中许多人没戴口罩或未保持社交距离。米兰市长沙拉（Giuseppe Sala）痛批这些人的行为「可耻」，并扬言若民众继续藐视规定，将关闭受欢迎的开胃酒野餐区域。

米兰知名沙柯医院（Sacco hospital）感染科主任贾利（Massimo Galli）接受义大利最大报「共和报」（La Repubblica）访问时直言，米兰「有点像颗（不定时）炸弹」。他指出，封城措施放宽后，当地「有非常多的感染者又到处走动」。且从民众聚集的照片来看，解封显然「可能构成问题」。

© 2020 AFP