美司法部撤前国安顾问佛林说谎认罪案 引发批评

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（法新社华盛顿7日电） 美国司法部今天撤销针对前白宫国家安全顾问佛林（Michael Flynn）的案子，等于是送给总统川普政治上一次重大胜利，但也引发外界批评。

法新社报导，美国司法部在档案文件中指出，佛林因对联邦调查局（FBI）访谈时就他与俄罗斯接触一事说谎，于2017年12月认罪，不过佛林的谎言因无足轻重而不具有实际意义。

美国司法部指出，FBI对佛林的最初调查缺乏「合理的调查依据」。

在佛林对抗可能遭关押之际，以及川普公开称佛林是「肮脏警察」手中的政治受害者后，与川普亲近的盟友－司法部长巴尔（Bill Barr）做出了这项决定。

然而此举也引发外界指责，说巴尔插手干预政治亲密伙伴的案件，有违部门长久以来的政策。

联邦众议院司法委员会民主党籍主席纳德勒（Jerry Nadler）表示：「不利佛林将军的证据很充足，他本人也已针对瞒骗调查人员认了罪。」

「如今一个政治化且彻底腐败的司法部，将让总统友人就这样没事离开了。」

前FBI代理局长麦凯比（Andrew McCabe）不接受司法部撤案的理由，称此举「明显错误」且「全然是为了取悦总统的政治行为」。

在川普宣誓就职前，佛林2016年12月与时任俄国驻华府的大使秘密联系，这成为特别检察官穆勒（Robert Mueller）调查莫斯科涉干预美国大选的基础。

尽管川普入主白宫22天后便开除佛林，但这位美国总统一直声称这项调查是「政治猎巫」，及曾任国防情报局（Defense Intelligence Agency）局长的佛林是一位「好人」。

司法部今天的文件支持川普的说法，表示最初调查行动毫无启动的理由。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP