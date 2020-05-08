美高中球星想进NBA G联盟提供新发展机会

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（法新社华盛顿8日电） 一些想加入美国职篮NBA的美国高中明星篮球员，如今不再循传统先进大学打球方式，而是采取能赚钱的新途径，即加入NBA G联盟「路径计画」（Pathway Program）的菁英球队。

由于NBA规定，想参加选秀的美国球员，须高中毕业至少1年且选秀当年12月底前年满19岁，因此许多具天赋但不打算读大学的高中明星球员面临1年空窗期。

如今NBA针对这些球员提供「路径计画」的发展方式，让这群未来新秀能如职业球员般受训、由专业人士指导，并和优秀的资深球员一起打球，同时免于大学课业压力。而且比进大学打球更好的是，还有薪水可领。

NBA的G联盟（G League，前称「发展联盟」）主席阿布杜-拉希姆（Shareef Abdur-Rahim）表示：「篮球界一再要求我们提供传统路径以外的（加入NBA）管道。我们希望对年轻球员开放。我们相信市场有这个需求。」

被视为明年NBA选秀状元热门人选、有菲律宾血统并担任后卫的美国高中明星球员格林（Jalen Green），便率先加入G联盟队伍，据传合约金额高达50万美元（约新台币1495万元）。

担任前锋的美国年轻球员陶德（Isaiah Todd）和担任后卫的尼克斯（Daishen Nix），随后也跟进加入G联盟，两人合约金额据传也有25万至30万美元。

格林在社群媒体上发布的一段影片中说：「许多机会来到我面前，但我的最终目标是进NBA。」

G联盟是NBA的顶尖发展联盟，而「路径计画」球队也开放给所有国际球员加入，并预计和G联盟其他球队打20到25场比赛。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP