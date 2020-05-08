羟氯奎宁治冠状病毒疾病 研究无显着疗效

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（法新社华盛顿7日电） 纽约医院执行的研究发现，没有证据显示以抗疟疾药物羟氯奎宁来治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）重症患者，会产生任何疗效或伤害。

研究作者指出，接受羟氯奎宁（hydroxychloroquine）治疗的患者，其插管或死亡风险与未接受羟氯奎宁治疗的患者相比，并无显着差异。

作者表示，这项研究「不应被拿来排除羟氯奎宁治疗方法的益处或伤害」。

作者说：「不过，目前我们的研究结果并不赞成在测试药效的随机临床实验外使用羟氯奎宁。」

美国总统川普曾一再鼓吹，用羟氯奎宁来治疗2019 冠状病毒疾病患者。

羟氯奎宁和相关化合物氯奎宁（chloroquine）数十年来被拿来治疗疟疾、自体免疫失调红斑性狼疮和类风湿性关节炎。

这项观察性研究由国家卫生研究院（National Institutes of Health）资助，研究对象为纽约长老会医院（NewYork-Presbyterian Hospital）和哥伦比亚大学尔文医学中心（Columbia University Irving Medical Center）急诊患者。

811名患者在研究首日接受2剂600毫克的羟氯奎宁，接着4天每天接受400毫克的羟氯奎宁，另外565名患者则未给予羟氯奎宁。

研究指出，比较两组患者，「使用羟氯奎宁与插管或死亡之间并无显着关联」。研究结果今天刊登于「新英格兰医学期刊」（New England Journal of Medicine）。

加拿大卫生署（Health Canada）、欧盟药品管理局（European Medicines Agency）和美国食品暨药物管理局（US Food and Drug Administration）都曾示警，反对在临床实验外使用羟氯奎宁来治疗2019冠状病毒疾病患者。

日前重大临床实验显示，抗病毒药物瑞德西韦（remdesivir）能用来缩短部分2019冠状病毒疾病重症患者康复时间，美国当局上周已授权使用这种药物来作紧急治疗用。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP