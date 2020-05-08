输康复者的血 3奥地利染疫者痊愈

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（法新社维也纳7日电） 3名染上2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者，在奥地利接受输血，以康复者血浆治疗，身体已经痊愈。

法新社报导，有多个国家在针对血浆疗法进行测试，但效力方面的医学数据仍不多。

奥地利南部城市格拉茨（Graz）一所医院的传染病学专家克劳瑟（Robert Krause）在记者会上表示，院内3名患者接受血浆疗法，如今已经痊愈。

然而，他表示，这「对某些挑选过的患者来说是个选项」，但「无法立即转用在」所有2019冠状病毒疾病患者身上。

血浆治疗治愈的3名病患中，有2人有其他病史，免疫系统很差。

奥地利总共有20人接受血浆疗法。医疗人员利用康复者富抗体的血液，即所谓的恢复期血浆（convalescent plasma）来替患者进行治疗。

红十字会今天紧急呼吁民众卷起衣袖捐血浆，让这项仍处实验阶段的疗法能获更广泛的测试。

目前为止，奥地利有约200人响应。

小规模研究证实恢复期血浆能有效治疗伊波拉（Ebola）、严重急性呼吸道症候群（SARS）等传染病。

多国也授权以这种疗法来治疗2019冠状病毒疾病患者，包括法国、美国、瑞士和中国。

© 2020 AFP