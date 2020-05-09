严守防疫规定 暴龙开放球员个别练球

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（法新社多伦多8日电） 寻求卫冕美国职篮NBA总冠军的多伦多暴龙，今天表示，11日重启训练设施，让球员进行个别训练，但需遵循联盟、地方政府和公共卫生当局的严格防疫规范。

犹他爵士中锋戈贝尔（Rudy Gobert）3月11日成为NBA首名确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的球员，NBA总裁席佛（Adam Silver）随后宣布赛季暂停。

NBA今天起允许在受控制的环境下，让球员个别练球，这是走向恢复赛季的一小步，不过许多球队没有把握这个机会。在部分情况下，可能是因为各州和地方政府并未同意，但暴龙已经获得地方政府官员的批准。

开放的地方还是着重在如投篮练习等场上活动进行的地方，而休息室、重训室、医疗设施、办公室等区域则维持关闭。

NBA允许一次最多4名球员进到练习设施，但暴龙表示，他们每次将只允许1名球员进场。

所有区域和篮球等设备，在每个球员使用前后都会清洁。

场内所有工作人员，包括帮球员捡球的人，都将全程戴着手套和口罩；球员也要戴口罩，但在场上活动不必戴。

任何人进入场馆前，都需让暴龙的医疗人员测量体温，并检查是否有病徵。场馆外的警卫将确保人员保持社交距离。

赛季因疫情喊卡，暴龙战绩停在46胜18败，在全联盟排名第3，仅次于东、西区龙头密尔瓦基公鹿、洛杉矶湖人。

© 2020 AFP