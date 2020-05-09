二战欧洲终战75周年 英国曝德军最后密电内容

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（法新社伦敦8日综合外电报导）在二次世界大战欧洲战事结束75周年届临之际，英国今天首度公开二战期间所截收德军无线电台「德国布朗」（German Brown）发出的最后两封密电内容。

法新社报导，这两封密电于1945年5月7日发出。

第一封密电通报：「英军5月6日下午2时开进（德国北部滨海城镇）库克斯港（Cuxhaven），从现在起，停止所有无线电通讯，祝你们一切顺利。中尉孔凯（Lt Kunkel）上。」

紧接着发出的第二封密电写道：「永久关闭，祝一切顺利，再见。」

这两封密电发出时，同盟国军队正逐步逼近库克斯港，那里正是一度覆盖面广大的「德国布朗」无线电台退守之地。

英国情报机构政府通讯总部（Government Communications Headquarters）公布上述密电内容，并称这两封密电显示，专责破解德军密码的布莱切利园（Bletchley Park）破译人员在战争末期仍持续努力工作。

布莱切利园的解码人员当年以破解德国纳粹「恩尼格玛」（Enigma）密码机而知名，相关故事2014年被拍成电影「模仿游戏」（The Imitation Game），后获奥斯卡金像奖肯定，主角由英国演员班奈狄克康柏拜区（Benedict Cumberbatch）担纲。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

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