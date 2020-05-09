二战欧洲胜利75周年 疫情当前各国低调纪念

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（法新社柏林8日电） 全球领袖今天纪念第二次世界大战欧洲胜利75周年，呼吁公民在全世界共同对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的此刻，从历史性的胜利中寻找启示。

相关游行及纪念活动都因防疫封锁措施而取消或缩小规模，欧洲及美国在沉重的心情中纪念1945年战胜纳粹德国的事迹。

英国女王伊丽莎白二世当年以19岁的公主身分参与伦敦街头的庆祝活动，上个月过完94岁生日的她今天在伦敦时间晚间9时对全国人民发表电视演说，与她父亲乔治六世（King George VI）当年透过广播发表欧战胜利纪念日演说是同一个时辰。

伊丽莎白二世遥想在战争中丧生的数百万人，因为有这些人，「我们今天才能在自由国度的世界中自由地生活」。

她说：「向他们的牺牲致上最大敬意的方式，就是一度为敌的国家现在成了盟友，为所有人的和平、健康及繁荣并肩合作。永不放弃、永不绝望，这就是欧战胜利纪念日的启示。」

美国总统川普表示，这个日子提醒大家，「没有什么挑战能强过美国精神的决心」。

他在华盛顿特区二战国家纪念碑一场小型仪式举行前说：「过去数月来，我们的国家在冠状病毒疫情中面临很大的灾难，但就像我们以前多次经历过的那样，美国会战胜。」

在柏林，德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）及总理梅克尔（Angela Merkel）献上花圈时，不忘遵守社交距离方针。

史坦麦尔在演说中回忆各国协力打击纳粹暴政的过往，并表示，击败病毒也需要同样的团结，「对我们德国人来说，『永不再犯』等于『永不再孤立』」。

英国首相强生（Boris Johnson）也把二战与疫情相提并论，他在写给老兵的信中表示，「在这个纪念日，我们身处一场对抗冠状病毒的新抗争，这需要大家在75年前示范过的、相同的全国奋进精神」。

今年各种欧战胜利纪念活动从简，因为欧陆面对新型冠状病毒这个无声无影的敌人，正努力解决这波二战以降最大的危机，疫情已在全球夺走超过27万条人命。

在巴黎，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）出席一场于凯旋门举行的低调仪式，正对凯旋门的香榭丽舍大道（Champs-Elysees avenue）几乎一片空荡。

在俄罗斯，胜利纪念日定在5月9日，总统蒲亭（Vladimir Putin）预录一段特别影片给奥地利人，致上和平繁荣的祝福。1945年春天，苏联军在奥地利击退纳粹德国，之后与美、英、法分区占领奥地利，直到1955年奥地利正式独立。

俄罗斯原规划在胜利纪念日举办大型阅兵活动，马克宏等各国元首都在受邀之列，但由于俄罗斯已成欧洲最新疫情热点，现在只会在莫斯科红场上空演示空中分列式。

© 2020 AFP