历经两大疫情 南非人瑞布隆过116岁生日

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（法新社南非开普敦8日电） 100多年前经历过西班牙大流感，如今面对2019冠状病毒疾病（COVID-19）危机也面不改色，南非人瑞布隆在今天欢度116岁生日。

法新社报导，身为全世界最老人瑞之一，布隆（Fredie Blom）说：「我能活那么久，全是上帝的恩典。」

他点了根菸回忆1918年的西班牙大流感，当时的疫情在全球夺走数千万条人命，其中也包括他的姊妹，并说到了现在这个岁数，他已不会被2019冠状病毒疾病（COVID-19）吓到。

布隆1904年生于绵延南非东开普省的大温特伯格（Great Winterberg）山区一处农业小镇阿得雷德（Adelaide）。

一名112岁的英国人今年3月被金氏世界纪录（Guinness World Records）认证为全球现存最年长人瑞，116岁的布隆虽更年长，但他尚未获金氏认证。

布隆大半辈子都在开普敦附近务农，他与86岁的妻子已结缡50年，妻子目前也健在。两人今天在自家前院由成群儿孙围绕，邻人后来也纷到场齐唱生日快乐歌。

布隆从两年多前即不再看医生，说已厌倦被医生用针扎来扎去。

© 2020 AFP