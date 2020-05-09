恐攻与共谋犯罪 委内瑞拉起诉2前美军特战士兵

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（法新社卡拉卡斯8日电） 委内瑞拉检察总长今天指出，已依涉犯恐怖主义与共谋等罪起诉两名前美军特种部队士兵，两人被控参与意图推翻委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）、但以失败告终的行动。

被起诉的两名前美军为34岁的邓曼（Luke Alexander Denman）与41岁的柏利（Airan Berry）。委国军方共逮捕包含两人在内的17人，并宣布成功挫败3日凌晨一场由佣兵所发动的入侵。

委国检察总长沙柏（Tarek William Saab）表示，邓曼及柏利已依涉犯恐怖主义、共谋、非法贩运战争武器与结伙犯罪被起诉，可能面临25年到30年有期徒刑。另有8名入侵者据报在事件中遭击毙。

沙柏还说，委内瑞拉已申请国际拘捕令，要抓前美国军医古卓（Jordan Goudreau）；古卓被控组织与训练这次入侵的佣兵部队。

沙柏指控委国反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）幕后策划这场流产入侵；瓜伊多获美国与其他50多国撑腰，挑战马杜洛的总统地位。

沙柏还指控瓜伊多利用美国查扣的委内瑞拉国营石油公司（PDVSA）资金，签下一纸2.12亿美元的合约雇请佣兵。沙柏说，另已申请国际缉拿令抓捕旅居美国的委内瑞拉人伦登（Juan Jose Rendon）与维加拉（Sergio Vergara）。

伦登是瓜伊多的顾问，他接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，坦承与古卓所创的私人保全公司Silvercorp USA签约。

参与过伊拉克与阿富汗战争退伍的古卓也在一则影片里坦承确有入侵行动，还说公司与委国反对派有签约，他拿出一份所谓瓜伊多签字的合约，但被瓜伊多否认

© 2020 AFP