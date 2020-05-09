香港研究：鸡尾酒疗法 轻症者康复较快

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（法新社巴黎8日电） 香港大学教授袁国勇所率领的研究发现，2019冠状病毒疾病（COVID-19）轻症患者在症状出现后不久，如果能接受使用3种抗病毒药物的鸡尾酒疗法，康复较快。

这份研究今天在刺胳针（Lancet）发表，作者形容这项发现虽然「初步但很重要」。

研究人员呼吁对染疫的重症患者进行更大规模的研究，以了解这项鸡尾酒疗法对这些人来说是否也可行。

主持这项研究的香港大学教授袁国勇说，研究显示使用这项鸡尾酒疗法对症状为轻至中度的确诊患者进行早期治疗，或许能迅速抑制患者体内的病毒数量。

这项研究追踪香港6家医院127名确诊住院成人病患体内的病毒数量，其中86人接受2周的鸡尾酒疗程，这项鸡尾酒疗法使用3种药物，包括用以治疗多发性硬化症的干扰素beta-1b与抗爱滋病毒药物「洛匹那韦/利托那韦」（Lopinavir/Ritonavir），还有治疗肝炎的「雷巴威林」（Ribavirin）。

另外随机挑选出来的41名控制组患者，只让他们服用「洛匹那韦/利托那韦」。

研究人员发现，接受鸡尾酒疗法的患者，平均7天内（介于5至11天）可以清除病毒，比平均需要12天才能清除病毒的控制组明显短了许多天。

此外，接受鸡尾酒疗法的患者，其染疫症状平均4天就会完全缓解，控制组则需要8天。这项香港的研究在2月10日到3月20日之间进行。

© 2020 AFP