NBA复赛时间可能6月定夺 有望奥兰多及赌城开赛

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（法新社洛杉矶8日电） 美国职篮NBA总裁席佛（Adam Silver）今天表示，何时复赛可能会在6月定夺，联盟希望集中在一个或两个地点举行。目前较可能地点是奥兰多和拉斯维加斯。

美国媒体报导，席佛在与NBA全体球员的电话会议上表示，如果还没有疫苗，联盟最终可能在没球迷的情况下闭门开赛，直到2021年。与会者还包括NBA球员工会执行董事罗伯兹（Michele Roberts）。

席佛希望所有球员每天接受检测，一旦检测结果呈现阳性，将进行个别隔离。赛程会在联盟人员确定其他的球员都定期受到监控检测的情况下进行。

在美国多州施行居家防疫之际，旅行成为一大难题，联盟认为集中在一或两个地点复赛将更安全，目前以奥兰多及拉斯维加斯最有可能。

席佛告诉球员：「倘若（球场）无球迷，没理由要你们从一座城市飞到另一座，增添风险。我们认为集中在一处地点或两处地点复赛比较安全。」

席佛也表示，NBA营收40%来自比赛的门票收入、赞助合约，以及特许权，因此少了球迷到场观赛将造成联盟的财务损失。

席佛表示，全联盟30支球队老板依然致力于复赛，在重启赛事前，联盟倾向至少进行为期3周的训练营。

© 2020 AFP