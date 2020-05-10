一球队染疫遭隔离 德甲仍将如期复赛

广告 继续浏览后续

（法新社法兰克福10日电） 德国足球联盟（DFL）执行长塞费德表示，即使乙级足球队德勒斯登迪纳摩（Dynamo Dresden）整队被隔离检疫，德国甲级足球联赛（Bundesliga）复赛仍不受影响。

德勒斯登迪纳摩队经筛检发现2起2019冠状病毒疾病（COVID-19）新病例后，昨天遭下令自主隔离14天。

总理梅克尔（Angela Merkel）政府几天前才允许德甲在停赛2个月后，于5月16日复赛，足坛现在再遭打击。

但赛费德（Christian Seifert）淡化德勒斯登迪纳摩队被隔离的问题。昨晚他告诉德国第二电视台（ZDF）：「这不是让整个球季陷入疑虑的理由。…我一直很清楚这种事可能发生，我们正处在复赛一开始的阶段。」

2019冠状病毒疾病疫情迫使欧陆各国实施封锁令，德甲即将成为第一个重新开始比赛的欧洲顶级联赛。

届时比赛将以闭门方式进行。每场比赛包括两支球队在内，最多300人参加。

在恢复比赛之前，所有球队必须在训练营中隔离检疫1周。

各界依然担心若联赛爆发疫情，可能让本球季恢复后又永久暂停。赛费德说，尽管现在他没发现什么问题，病例数若进一步增加，可能会妨碍现有计画。

© 2020 AFP