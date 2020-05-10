为防疫放出黑帮头目惹议 义大利收紧暂时释囚规定

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（法新社罗马10日电） 义大利为保护受刑人免于群聚感染2019冠状病毒疾病风险，将数百名帮派罪犯改为居家软禁，但其中包括若干恶名昭彰歹徒，引发外界哗然。罗马今天改弦易辙，将暂时释放条件修改更严格。

义大利2月底爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后，3月各地监狱发生暴动，因受刑人担忧染疫。此后罗马陆续允许罪犯离开监狱，改为居家软禁。

义大利最大报「共和报」（La Repubblica）7日报导，截至目前义大利有376名帮派分子和毒贩放出监狱，另有456名受刑人提出暂时出狱申请仍待法官批准。

其中已放出的罪犯，包括恶名昭彰的黑手党帮派「柯沙诺斯特拉」（Cosa Nostra）78岁首脑波努拉（Francesco Bonura），以及85岁的前帮派分子卡塔多（Franco Cataldo），他曾在1996年参与谋杀一名帮派叛徒的青少年儿子，并用强酸溶解遗体。

截至昨天义大利死于疫情病患累计达3万395人，在全球仅次于美国和英国；累计确诊已达21万8268例。然而，尽管义大利疫情仍严峻，众多罪犯放出监狱，也令义大利社会甚感不安，尤其考量到某些犯行的严重性，促使义大利政府修改措施。

义大利司法部昨天深夜颁布新命令，要求暂时释放的案件必须每2周审核一次，以确保每个案件完全符合暂时出狱条件，并保持如此。

义大利艾吉新闻社（AGI）今天报导，义大利司法部长波纳费德（Alfonso Bonafede）表示：「没有人可以自认能够利用冠状病毒引发的卫生紧急情况来躲过牢狱。如今有了新规定，将把情况导正。」

© 2020 AFP