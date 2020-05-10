全球新冠肺炎逼近28万死 确诊超过403万例

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（法新社巴黎10日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间10日11时（台湾10日晚间7时），全球至少27万9185人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例超过403万5470例。

目前疫情蔓延至195个国家及地区，至少有134万700人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计7万8794人病故，累计确诊数达130万9541例，至少21万2534人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万1587人病故，确诊达21万5260例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万395死，21万8268例确诊）、西班牙（2万6621死，22万4390例确诊）、法国（2万6310死，17万6658例确诊）。

俄罗斯的确诊病例总数已在本周超越法国和德国，成为全球确诊数第5高的国家，目前1915死，20万9688例确诊。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4633死，累计8万2901例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊172万1579例，15万5441死；美国和加拿大累计确诊137万7243例，8万3597死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊35万9010例，1万9743死。

亚洲累计确诊28万9683例，1万541死；中东地区累计确诊21万9755例，7554死；非洲累计确诊5万9927例，2184死；大洋洲累计确诊8276例，125死。（译者：陈政一）

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