冲浪惨遭鲨鱼咬腿 法籍冲浪客挥拳揍它保命

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（法新社雪梨9日电） 澳洲媒体报导，一名法籍冲浪客在维多利亚州一处热门海岸冲浪时遇上鲨鱼攻击，挥拳揍了鲨鱼2下，才幸运保住一命，仅右腿受到轻伤。

澳洲第九频道新闻网（Nine News）报导，23岁法籍冲浪客纳卡斯（Dylan Nacass）昨天在距离墨尔本（Melbourne）1.5小时车程的贝尔斯海滩（Bells Beach）冲浪时，遭遇鲨鱼攻击。

纳卡斯告诉第九频道，鲨鱼一口拽住他的腿，他出拳揍了鲨鱼两下，鲨鱼才松口。

他说：「我揍一拳，它还拽着我的腿，揍第2下，它才松口。」

当地男子塞杜纳里（Matt Sedunary）发现纳卡斯遇险后，立刻游过去帮助他。

塞杜纳里告诉第九频道：「他（纳卡斯）开始尖叫，我还以为他在和朋友闹着玩。」

当时在附近了望台录影的澳洲男子布雷德（Graham Blade）恰好捕捉到这段惊险的画面。

纳卡斯幸运从鲨口逃生，仅右腿留下几处穿刺伤，已缝合包扎完毕。

澳洲是全球鲨鱼攻击事件发生最频繁的地区之一，所幸鲨吻致命的案例相当罕见。

根据雪梨塔隆加动物园（Taronga Zoo）资料，去年澳洲外海发生27起鲨鱼袭击事件，但无人因此丧命。

历劫归来的纳卡斯表示，等腿上伤口痊愈，将立刻重返大海。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP