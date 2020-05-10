抗疫新曙光 紫外线C灯有望杀死新型冠状病毒

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（法新社纽约10日电） 紫外线C（UVC）灯是否能被用来杀死车站及学校里，或者飞机上的病毒，成为对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的扭转局势关键？

美国哥伦比亚大学（Columbia University）研究人员多年来一直致力研究这类用途，如今疫情大流行，正好能证实他们所进行实验的价值。

紫外线C灯长期被用来杀死细菌、病毒和霉菌，常见于医院和食品加工业。但紫外线C非常危险，可能引起皮肤癌和眼睛问题，只能在无人的地方使用。

纽约地铁系统计划效法中国地铁，使用紫外线灯来消毒列车，但只有在夜间列车停驶时才这么做。

哥伦比亚大学放射学研究中心（Center for Radiological Research）主任布瑞纳（David Brenner）告诉法新社，他的团队正就所谓的「远紫外线C」（Far-UVC）进行实验。

布瑞纳说，远紫外线C波长222奈米，对人类无害，无法穿透皮肤或眼睛表面，但能杀死病毒。这代表远紫外线C可被用于具高传染风险的密闭及拥挤空间，很有希望能在当前疫情大流行期间派上用场。

布瑞纳表示，他们在「3至4周前」开始测试远紫外线C对冠状病毒的影响，结果发现，远紫外线C能在几分钟内就杀死表面上的冠状病毒。

接下来，布瑞纳的团队计划测试远紫外线C灯是否能杀死停留在空气中的病毒，也就是染疫者咳嗽或打喷嚏时喷出的病毒。实验预计还会再持续20周。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP