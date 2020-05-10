法网可能再度延期 不排除闭门打

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（法新社巴黎10日电） 受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，法国网球公开赛已延至9月20日开打，但法国网球协会（FFT）主席居帝瑟利今天坦言，法网可能再度延期，且不排除闭门举行。

居帝瑟利（Bernard Giudicelli）坚称，所有选项仍有待商讨。他告诉法国「星期日报」（Le Journal du Dimanche）：「我们尚未排除任何选项，法国网球公开赛（Roland Garros）最重要的是赛事与球员。」

「这项赛事在球场举行，同时也在电视上转播。…全球数百万球迷都在等待，闭门打能让部分商业模式继续运作，像是（占法网营收逾1/3的）电视转播权，这不能被忽视。」

法国网球协会先前决定将法网从原先的5月24日至6 月7日，改至9月20日至10月4日举行，但居帝瑟利坦言，法网可能再向后延一周至9月27日登场，如此能和美国网球公开赛拉开两周间隔时间。

美网预计8月31日至9月13日在纽约举行，但赛事是否能如期举行仍有待商榷，相关决定料将在6月中旬出炉。

法国网球协会单方面决定将法网延至9月20日开打，引发争议，但居帝瑟利表示，法国网球协会「不后悔」做出这项决定。

居帝瑟利说，法网是法国网球的动力，有许多球员以此为生。法网每年营收约2亿6000万欧元（约新台币85亿元），占法国网球协会营收8成。

© 2020 AFP