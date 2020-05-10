瑞典养老院新冠肺炎病逝者众 政府坦承防疫不足

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（法新社斯德哥尔摩10日电） 瑞典因对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情采取佛系防疫，引发国际关注，但在境内约半数死亡病例都发生在养老院后，当局承认他们在保障老年族群上做得不够。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）追踪，瑞典目前新冠肺炎确诊病例达2万5921例，其中3220人病故，两数据皆远多于其他北欧国家，包括丹麦1万517例确诊、526人死亡，挪威8099例确诊、219人死亡，和芬兰仅5880例确诊、265人死亡。

瑞典先前信誓旦旦表示，保护70岁以上人口是政府当务之急。但根据瑞典国家卫生福利委员会提供的数据，截至4月28日，瑞典新冠肺炎死亡病例约9成超过70岁，其中半数住在养老院。

瑞典卫生部长哈伦格伦（Lena Hallengren）近日对瑞典电视台（Swedish Television）坦言：「我们未能保障长者，这确实是严重问题，对整个社会也是失败经验。我们必须从中汲取教训，疫情尚未结束。」

不同于许多其他欧洲国家，瑞典未暂停16岁以下学生上学，酒吧和餐厅也持续营业，政府仅要求民众务必保持社交距离，并做好防疫卫生动作。

然而，瑞典当局虽早在3月31日便禁止民众前往养老院，和其他北欧国家颁布相同禁令大致同时，但瑞典养老院死于新冠肺炎的人数却高许多。

原因是瑞典养老院往往规模庞大，每家机构通常住有数百人。瑞典国家卫生福利委员会官员里瑟（Henrik Lysell）并指出，由于瑞典养老院仅提供健康情况十分糟糕或生活无法自理的老年人入住，因此这群人对新冠肺炎「非常没有招架能力」。（译者：蔡佳敏/核稿：张正芊）

© 2020 AFP