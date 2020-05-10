疫情逼出日内瓦贫穷族群 数千人排3小时队领救济

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（法新社日内瓦9日电） 日内瓦物价、生活成本名列全球最高之林，今天有数千人大排长龙等着领取赈济食物；一场冠状病毒疾病危机有如聚光灯般，将日内瓦平常看不见的穷困角落完全彰显出来。

今天不过清晨5时，这个以私人银行、奢华名表和名牌精品店闻名的城市，就有人开始排队领粮。

等到4小时后正式开始发放，队伍已蜿蜒了1.5公里长，排队民众多戴着口罩，并且保持2公尺社交安全距离。

主办单位「团结车队」（Caravane de Solidarite）表示，今天参与人数应该至少和上一周活动一样多，当时足足有2000多人参加。

团结车队负责人马斯特罗马特奥（Silvana Mastromatteo）告诉法新社说，自疫情开始以来，今天是第6次配送活动，且排队人潮一次比一次多。

来自菲律宾的64岁妇女曼戈（Silvia Mango）在炎热春天骄阳下排了3小时的队，她说她很需要食物，也承认是第2次接受救济，说自疫情爆发以来，局势愈来愈艰难。

瑞士在3月中旬开始采取多项紧急防疫措施，包括餐厅与多数商业活动暂停营业。美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）追踪数据显示，至目前为止，瑞士有3万多人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），逾1800人不治。

尽管当局已逐步解封，近2个月的封城措施已对无照劳工和其他弱势族群造成特别严峻的影响。

瑞士联邦统计局（Federal Statistics Office）资料显示，境内约有8%人口（相当于66万人）生活在贫穷底下，约100万人生活处于不安定状态。

原本在餐厅工作的27岁哥伦比亚无证劳工马蒂内兹（Miguel Martinez）说：「这个病毒打乱一切，根本无工可作，完全没有。」他说他不愿意伸手讨救济，但已没有其他选择，「餐厅店家可以领取补助，我一毛也没有，我已没有东西拿来填饱肚子」。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP