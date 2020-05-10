离家百里只求温饱 伊朗解封两难他们最知道

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（法新社德黑兰9日电） 中东2019冠状病毒疾病（COVID-19）重灾区伊朗最近松绑社交限制，首都德黑兰居民享受解封的同时，新增案例却又见暴增，有人忧心忡忡，也有人迫于生活，只能无奈接受。

店老板曼努切赫尔（Manouchehr）不屑地看着德黑兰西区萨迪基耶区（Sadeghieh）外汇兑换店外的排队人龙，嘟囔着说：「一群笨蛋。」

在这长长人龙中排队的民众大多一个挨着一个，而且没戴口罩。

交通警察告诉法新社，外汇兑换店重新开放以来，这种人龙就成了常见的风景；他还忍不住抱怨说，民众很少遵守基本防疫守则。

伊朗政府3月开始实施管控措施之后，4月11日以经济因美国惩罚性制裁委靡不振、商业需要重新运转为由，局部松绑德黑兰市郊的限制措施。

在那过后一周，政府允许德黑兰小企业恢复营业，接着允许购物中心自4月21日起开放，理发院则可从5月6日起恢复营业，数周来死寂一片的德黑兰街道、市集、购物中心，开始恢复从前的人声鼎沸。

购物中心里的店老板米拉德（Milad）不满政府宣布解封，他说，「来光顾的顾客会害死我们，我们是被逼来上班的」。

有800万居民的德黑兰人口稠密，也是吸引他省劳工的磁铁，诚如副卫生部长哈利其（Iraj Harirchi）所言，德黑兰是伊朗抗疫的「阿基里斯腱」。

卫生部传染病专家马达尼（Masoud Mardani）表示：「人们小心翼翼地减少了感染，但一开始掉以轻心，就看到了病例增加。」

他告诉半官方的伊朗学生通讯社（ISNA），最近案例增加「部分是因为解封，人们开始外出购物」，德黑兰省内人们移动增加也是原因之一。

卫生官员表示，如果病例持续增加，会重新实施严格的限制措施，但许多伊朗人怕生活无以为继，坚持上工。

22岁青年哈迈德（Hamed）说：「过日子需要钱，大家都需要工作，因为这病毒跟着我们已经3个月了。」

他也是上街没戴口罩的其中一人，因为他觉得戴口罩「基本上没有用」

他从科姆市（Qom）跋涉150多公里来到德黑兰的私人公司上班，这150公里路程的煎熬他每几天就得忍受一次，而且他不能拒绝，因为担心饭碗不保。

伊朗2日新增确诊人数为802例，创下3月初以来新低，但之后每日新增确诊数开始重新飙高，今天更来到单日飙破1500例，累计确诊数超过10万6000人。

2月19日科姆市通报首两起死亡病例之后，伊朗至今已近6600人死于2019冠状病毒疾病。

© 2020 AFP