不敌疫情 哥伦比亚航空公司声请破产

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（法新社波哥大10日电） 拉丁美洲第2大航空公司哥伦比亚航空公司（Avianca）今天在美国声请破产保护，以求重整2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情「不可预期的冲击」所造成的沉重债务。

哥伦比亚航空公司在哥国首都波哥大（Bogota）发出的声明中提到，哥航与「一些子公司和关系企业」已在纽约法院要求「自愿依美国破产法第十一章」声请破产保护。

此一程序让财务陷入困顿的公司企业得以对债务进行重整和重建工作。

声明中说，哥航营运「严重受到2019冠状病毒疾病疫情」以及联邦航空旅行限制影响。

声明还指出，公司「固定成本仍然很高」。

随着国内确诊人数持续增加，哥国总统杜克（Ivan Duque）决定关闭领空，哥航3月底因此暂停所有客机营运。

根据声明内容，停飞「已让公司减少逾8成的综合收益，且对资金流动性造成重大压力」。

声明还说，公司2万多名员工中，有1万2000人放无薪假。

哥航要求纽约法院优先「授权履行工作承诺」，让公司「对员工的补偿方案能维持运作」。

为遏止疫情扩散所实施的禁足措施和旅游限制对航空业造成直接影响，使得全球航空业遭受沉重打击。

根据国际航空运输协会（IATA），拉丁美洲航空公司今年营收将减少150亿美元，是拉美航空业历来最严重的危机。

2003年已在美国声请过破产的哥航，去年净亏损达到8亿9400万美元，而前一年获利只有110万美元。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP