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（法新社香港11日电） 美国上周公布的4月失业率创下大萧条以来新高，但不如预期糟糕。而部分2019冠状病毒疾病疫情最严重国家死亡病患持续减少，加上各地政府放宽行动限制措施，亚洲股市今天大多走扬收红。

美国劳工部8日公布，4月就业人口锐减2050万人，创单月新高；4月失业率因此飙上14.7%，写下经济大萧条（the Great Depression）时期以来美国单月失业率最高纪录。

不过，由于美国失业率数据略优于市场预期，美国股市8日收盘劲扬，3大指数写下单周2.6%至6%涨幅。

投资人如今将焦点转向各国解除行动限制措施的计画。美国和其他国家实施的这类防疫措施，造成全球数以十亿计人口过去数个月大多时间必须留在家中。

金融服务公司AxiCorp的分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「负面数据弥漫的迷雾中出现希望。绝大多数失业人口预期会再获企业雇用。」

他指出：「（美国）就业报告几乎所有数据显示，暂时性失业人口达到如此规模，前所未见。外界因此期待，人们重返就业速度会相当快。」

另一方面，包括法国、德国和美国在内的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情严重国家，传出新增死亡病例持续减少。而部分国家的领导人也宣布放宽防疫限制措施。种种消息激励投资人信心。

东京股市今天收盘上涨1.1%，香港股市收高1.5%，雪梨股市收涨1.3%，台北股市收高1.0%，新加坡和马尼拉股市皆收涨0.8%，威灵顿股市收高0.6%，曼谷、雅加达和吉隆坡股市也全数收红。

然而，首尔股市今天收盘下滑0.5%。上海股市终场也翻转盘中涨势，收跌不到0.1%，未受中国央行承诺祭出「更强大」政策支持中国经济的利多消息激励。

© 2020 AFP