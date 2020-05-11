伊朗累计确诊逼近11万人

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（法新社德黑兰11日电） 伊朗今天通报2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情新增45人死亡，累计不治人数达6685人，累计确诊近11万人。卫生官员警告民众要确实遵守防疫卫生规范，否则难以遏止疫情蔓延。

伊朗西南部胡齐斯坦省（Khuzestan）传出案例激增，当局再度实施严格的防疫措施，遏止疫情蔓延。

伊朗副卫生部长莱希（Alireza Raisi）说：「胡齐斯坦省因住院人数增加，民众未遵守防疫规范，疫情恶化。倘若我们不小心谨慎，这种情况可能会发生在其他任何省。」

伊朗政府发言人拉比耶（Ali Rabiei）说，胡齐斯坦省仅不到一半的民众确实遵守卫生规范。

伊朗卫生部发言人贾汉普尔（Kianush Jahanpur）表示，境内过去24小时新增1683起确诊病例，累计确诊病例数来到10万9286起。目前住院确诊病例中，总计已有8万7422人康复出院，另外有2703人病情危急。

伊朗国家电视台今天播放的影像画面显示，首都德黑兰解除抗疫封锁措施后，居民恢复外出走动，很多没有配戴口罩。部分受访民众解释说，现在的天气太热，没办法戴口罩。也有人说，热气可以杀死病毒。

© 2020 AFP