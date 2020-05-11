俄医学院学生抨击 政府强迫在冠状病毒医院实习

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（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯医学院四年级生亚历山德拉（Alexandra）表示，她希望成为传染病专家，但校方要求学生必须在治疗染疫患者的医院完成必修实习，令她犹豫退缩。

俄国政府强迫医学院四、五、六年级生前往治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的医疗院所完成医学实习，热心的医护人员反对这项决定，担心他们可能染疫、感染家人或面临开除，这些学生最小只有21岁。

俄国卫生部4月27日宣布，这项措施将于5月1日起生效，唯有具有「医疗禁忌症」的学生才可拒绝。根据这项命令，所有医学领域学生都受影响，包括牙科及小儿科。

首都莫斯科谢切诺夫第一国立医科大学（Sechenov First Moscow State Medical University）学生亚历山德拉批评：「这并非出于选择的自愿工作。冠状病毒很危险，他们应让人们选择。」

另外，医学院六年生斯维拉娜（Svetlana）也指出：「拒绝前往的学生，将无法获得资格，并且可能遭到开除。」

斯维拉娜、亚历山德拉及其他学生在匿名情况下告诉法新社这些情况，因为他们害怕遭到开除或受到其他报复。

亚历山德拉说：「我们还不是医生，我们的任务是接受教育。有人担忧我们将派不上用场，反倒会传播感染。」

她还说，学生被要求在正规医院实习，包括会接触冠状病毒患者的「红色区域」。

俄国确诊病例今天达到22万1344起，超过义大利和英国，位居全球第3，仅次于美国和西班牙，俄国全国累计2009人不治。

© 2020 AFP