俄单日确诊创新高 蒲亭将就疫情发表谈话

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（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯2019冠状病毒疾病（COVID-19）单日确诊人数再创纪录，累计死亡人数已超过2000人，总统蒲亭今天将就疫情对全国发表谈话。

克里姆林宫透过声明表示，蒲亭这次谈话内容将包括疫情本身，以及支持俄国经济的措施。

预料蒲亭将就现行全国封锁令，公布相关决定。目前当局预计明天开始放宽封锁令。

根据俄国政府成立的官方疫情数据网站，过去24小时境内新增1万1656人确诊，累计确诊人数达22万1344人。

俄国官员说，当局严格实施筛检才使得确诊数上升。截至目前已有560万人完成检测，近半数染疫者没有症状。

但反对派仍质疑不治人数偏低，以及俄国记录死亡案例的方式。还有医师表示，最初筛检工具经常出现伪阴性结果。

由于俄国病例绝大多数出现在莫斯科城内与周边，一些地区已开始放宽严重影响经济的防疫限制令。

人口稀疏的雅库提亚（Yakutia）、 马加丹（Magadan）、雅马（Yamal）等地已解除出门限制，并允许部分店家恢复营业，但要求人们保持距离。

莫斯科市长也已宣布部分产业与工地可以复工，但自明天起必须强制戴口罩手套。

俄罗斯邻国乌克兰与乔治亚共和国今天开始松绑限制令，哈萨克也解除紧急状态。

© 2020 AFP