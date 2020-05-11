卖冰给爱斯基摩人 义大利米进军中国

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（法新社义大利罗比奥11日电） 义大利传统料理虽有炖饭等米食，但长期以来义大利米比不上义大利面有名。然而在疫情期间，义大利人再度对米食感兴趣，义大利米的美味甚至征服米食大国中国。

义大利是欧洲最大稻米产国，年产量达150万公吨，占欧洲总产量超过一半。义大利米号称有200多个品种，各具特色。

义大利「农牧协会」（Coldiretti）指出，义大利爆发2019冠状病毒疾病（COVOD-19）疫情的起初6周内，境内稻米消费量跃增47%，有时需求甚至超越国民主食义大利面。

在伦巴底大区（Lombardy）的罗比奥（Robbio）种稻的27岁农民布法（Stefania Buffa）表示：「疫情期间，义大利人重新发现米食，以及在义大利料理中一向略受冷落的炖饭。」

义大利米不只在国内成为新宠，甚至远渡重洋抢攻中国市场。义大利4月和中国签订稻米出口合约，「农牧协会」巴维亚（Pavia）地区分会主席葛瑞比( Stefano Greppi)表示：「这是因为我们的稻米品质比中国种的米要好。」

本身也是稻农的葛瑞比，乐见义大利在疫情期间拿下中国进口稻米订单。这份合约对巴维亚、伦巴底和比第蒙大区（Piedmont）的佛斯里 （Vercelli）与诺伐拉（Novara）等义大利主要稻米产区的稻农而言，是一大帮助。这些地区合计稻米产量占全义大利的95%。

义大利「晚邮报」（Corriere della Sera ）在义中稻米出口合约签订翌日报导：「偌大的中国市场对巴维亚乡间种植的稻米敞开大门。」报导还打趣说：「这有点像卖冰给爱斯基摩人。」

© 2020 AFP