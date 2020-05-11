印度放宽封锁措施 客运铁路将分阶段恢复运作

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（法新社新德里11日电） 印度预定将于17日解除封锁，随着当局放宽防疫限制措施，印度铁路公司宣布明天起将「逐步」恢复铁路网运作。

印度铁路网规模之大堪称全球数一数二，印度铁路公司（Indian Railways）昨天晚间表示，将有列车从首都新德里（New Delhi）开到孟买（Mumbai）、班加罗尔（Bangalore）及清奈（Chennai）等15座城市，往返共计30趟。

印度铁道部在声明中还说，印度铁路公司计划从明天起逐步恢复客运列车运行，之后将针对新路线加开更多特殊列车。

声明提到，旅客必须强制穿戴口罩或脸部遮盖物，并在发车前接受筛检，仅无症状旅客才能搭车。

印度铁路公司庞大的铁路网每天载运乘客超过2000 万人次，不过政府3月底为遏止疫情扩散实施严格的封锁措施后，铁路网随即停止运作。

政府也表示，5月初开始，已有约366列每列最多载运1200名乘客的特殊专车，协助载运因封城受困及失业的穷人与农村移工返乡。

印度当局昨天通报，全国共计有6万2939起2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例，2109起死亡病例，数字近日破纪录激增。

印度病故人数与美国及受疫情重创的若干欧洲国家相比相对要低，不过卫生专家表示，印度疫情可能会在6、7月达到巅峰。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP