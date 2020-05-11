安特托昆博幺弟赴欧 盼为尽早前进NBA铺路

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（法新社洛杉矶10日电） 美国职篮NBA上季年度最有价值球员（MVP）安特托昆博最小的弟弟，决定不打美国大学篮球，而是直接赴欧洲打职业联赛，期盼能更快前进NBA。

NBA密尔瓦基公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）幺弟、潜力新秀亚力克斯．安特托昆博（Alex Antetokounmpo）自威斯康辛州密尔瓦基的高中毕业，不乏有大学提供奖学金招揽他进入校队，包括位于芝加哥，在商管、法律领域着名的帝博大学（DePaul University）。

亚力克斯说：「我想尽快成为职业球员，我在欧洲出生、长大，我很清楚欧洲篮球，且对我来说最好的事，是与欧洲球队签下合约。」

6��7�迹ㄔ�200公分）的亚力克斯在希腊出生，上季在多明尼加高中（Dominican High School）打前锋位置。

谈及到欧洲打球一事，亚力克斯说：「我将与成年人一起训练、竞争，我将会体验到强力的竞争和压力。」

假如亚力克斯挺进NBA，将加入3位兄长的行列，成为家中第4位打美国职篮的成员。

他兄长中，二哥塔纳西斯（Thanasis Antetokounmpo）效力公鹿；三哥即是着名的「字母哥」、2018-2019年度最有价值球员（MVP）奖得主安特托昆博；四哥是披洛杉矶湖人战袍的柯斯塔斯（Kostas Antetokounmpo）。

亚力克斯是在三哥安特托昆博2013年的NBA菜鸟球季期间，从希腊搬到密尔瓦基。

亚力克斯高中最后一年，平均每场比赛可斩获20分、7.3篮板的成绩。

© 2020 AFP