投票所关闭 波兰幽灵总统大选投票率挂零

广告 继续浏览后续

（法新社华沙10日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情引爆波兰政治危机，总统大选今天虽如期举行，但投票所关闭、投票率挂零，这场幽灵选举日后必将纳入史书之中。

由于波兰政府和反对派无法达成合乎宪法且安全的解决方案，使得这场总统大选既未延期也未取消，这个人口3800万的欧洲联盟（EU）成员国，发现自己宛如处于「阴阳魔界」（Twilight Zone）。

左派国会议员特瑞拉（Tomasz Trela）在中部城市洛兹（Lodz）主办一场媒体活动，表达他对现况感到沮丧。他稍后在脸书写道：「今天是没有选举的选举日。」

特瑞拉和左派政治人物在一所通常被当成投票所的学校秀出自制选票，问说他们为何不能投票。

他告诉记者：「投票所关闭，意味有人取消这场大选。但不晓得是何人所为，也不是清楚基于何种原因。」

反对派政党大多已同意于13日召开会议，极右派联盟党（Confederation Party）仍在考虑如何回应。波兰新闻社（PAP）报导，右翼执政党法律正义党（PiS）不打算与会。

华沙的政治学家莫赛克（Stanislaw Mocek）告诉记者：「我们处于法律荒谬的迷雾中。」他的说法反映出许多波兰人的担心和疑虑。

他说，政府理应依据宪法，「宣布国家灾难状态，以合法延后大选」。但法律正义党拒绝这么做，理由是波兰疫情没有严重到这种地步。

法律正义党也辩称，如果宣布国家灾难状态，目前在波兰进行的多国合作计画将告终，波兰将被求偿难以承受的巨额款项。

尽管民调显示，高达3/4的波兰人认为大选应延期，但执政党仍坚持如期。反对派和许多观察家道出其他理由。

反对派一直呼吁延后大选，认为在疫情期间采取各项限制措施，根本不可能举行一场自由、公平且安全的选举，但法律正义党希望尽快举行选举，以确保与执政党结盟的现任总统杜达（Andrzej Duda）顺利连任。

民调显示，杜达支持度领先，且能在第一轮投票获得过半数选票，顺利连任，但若等到疫情对经济冲击的效应出现后，支持度可能有所下滑。

法律正义党和结盟伙伴协议党（Agreement）上周发表声明说，大选将被宣布为无效。他们表示，在2020年5月10日过后，最高法院将会依据事实，宣布这次大选无效，国会议长将宣布新的投票日。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP