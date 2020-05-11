来自英法旅客免祭隔离措施 强生马克宏点头

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（法新社巴黎10日电） 法国总统府艾里赛宫（Elysee）今天表示，英国首相强生（Boris Johnson）和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）已取得共识，如今已不需对来自两国的旅客祭出隔离措施。

强生今天说，鉴于冠状病毒疾病大流行，英国会「即刻」隔离来自国外的航空旅客。若干媒体报导，伦敦当局正在考虑对来自境外的所有旅客强制进行为期14天的隔离检疫。

艾里赛宫说，两国领导人通电话时，矢言将携手合作，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情开始趋缓时，防止跨境传染的风险。

强生办公室说：「现阶段将不对来自法国的旅客实施隔离措施，彼此将以协调一致与互惠的方式采取任何措施。」

强生办公室补充说，两国政府将成立一个工作小组，「以确保在接下来几周内展开这项合作」。

在正常情况下，每天有数以万计通勤者往返英法两国，其中许多人会搭乘「欧洲之星」（Eurostar）。只要两小时出头，这列高速列车就会穿越英法海底隧道（Channel Tunnel），将乘客送往目的地。

法国本周稍早表示，将对进入法国的所有旅客实施新的隔离检疫措施，欧盟国家与英国目前不在此限。

约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）疫情地图显示，英国迄今累计22万449例确诊，3万1930人死亡；法国累计17万7094例确诊，2万6383人死亡。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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