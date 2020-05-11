欧央购债方案法律争端 欧盟扬言对德国提告

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（法新社柏林10日电） 德国宪法法院日前为欧洲央行购债方案痛批欧洲法院后，欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）扬言对德国采取法律行动。在欧陆适逢百年最严重衰退之际，欧盟却面临要与龙头国家德国摊牌。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen ）在回覆绿党欧洲议员的信里说：「我对此严肃看待，欧盟执委会正在审视德国宪法法院100多页的裁定内容。」

她今天更发表措辞强硬声明：「欧盟法律向来是卢森堡（欧洲法院ECJ所在地）说了算，不是别处。」

德国宪法法院5日抛出震撼弹裁决，质疑欧洲央行的购债方案。欧盟自2015年起已购买2.7兆欧元债券，每月还可加码，欧盟的购债方案在金融危机后带动欧元区成长而获称道。

但德国宪法法院法官现在给欧央3个月时间，证明购债这项激励措施正当合理，以及大量购买政府公债的利益大于副作用，否则他们要禁止德国央行参与欧盟购债方案。德国宪法法院还批评欧洲法院早先就购债所做的裁决形同橡皮图章，德国不受欧洲法院裁决的拘束。

观察家表示，德国挑战欧洲法院裁决的作法，恐变相鼓励像匈牙利、波兰等国。波兰与匈牙利推动自家政治与司法改革时，遭批有害民主，还挑战欧盟机构。

© 2020 AFP