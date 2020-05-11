疫情重创经济 沙乌地停发补助金调涨增值税

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（法新社利雅德11日电） 沙乌地阿拉伯财政部长贾丹今天说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）重创经济，沙国将实施新的撙节措施，除了停止每月向公民发放补助金，也将调涨增值税（VAT），涨幅将达3倍。

沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）报导，贾丹（Mohammed al-Jadaan）说，当局「决定自2020年6月起，停止发放生活津贴补助，7月1日起，增值税将从5%提高至15%」。

在疫情肆虐和油价暴跌至创纪录低点双重夹击下，贾丹上周警告，政府加强紧急计画以削减支出时，将采取「令人痛苦」的「激烈」举措。

沙乌地阿拉伯和其他波斯湾国家2018年开始对大多数商品和服务课徵5%增值税，以增加政府财政收入，并向公民发放数十亿美元的生活津贴，以缓解物价上涨带来的冲击。

贾丹说，自今年以来，油价下跌2/3，沙国估计将损失一半石油收入。石油收入约占沙国国库收入的70%。

他说，全球主要原油出口国沙国今年将借入近600亿美元，以弥补巨额预算赤字。沙国第一季预算赤字达90亿美元。

国际货币基金（IMF）4月预测，沙国今年经济将萎缩2.3%。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP