白宫确诊频传 财长和经济顾问仍促经济重启

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（法新社华盛顿10日电） 美国白宫采取特别防疫措施仍爆出人员染疫，尽管如此，美国财政部长和白宫经济顾问今天坚称，必须迅速重启经济活动。

美国劳工部两天前公布统计，美国4月非农业就业人口锐减2050万人，失业率从3月的4.4%飙升至14.7%，是1930年代经济大萧条以来最惨。2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情持续肆虐，美国部分州病例持续攀升，预料还会有更多人丧命。

美国总统川普一名随扈7日传出验出染疫，隔天副总统彭斯的新闻秘书米勒（Katie Miller）也确诊感染。

白宫内部频传人员确诊，美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）和白宫经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）仍认为必须迅速重启经济，因为不当拖延解封也会造成一些代价。

财经媒体CNBC报导，梅努钦今天坦言，美国失业率恐怕已达25%。柯德洛表示，政府指导方针加上民间创新做法，应有助于相对安全的解封。柯德洛也警告，失业率在5、6月可能升破20%。

柯德洛在美国广播公司（ABC）节目「本周」（This Week）上被询及，连白宫都受疫情影响，美国企业如何能带着信心恢复营运。柯德洛回说，在白宫内工作者约有500人，确诊案例犹如九牛一毛，「我不知道确切人数，但我们的（案例）真的相当少」。

© 2020 AFP