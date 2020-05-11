老牌喜剧演员杰瑞史提勒逝世

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（法新社华盛顿11日电） 美国着名谐星班史提勒（Ben Stiller）今天表示，他的父亲老牌喜剧演员杰瑞史提勒（Jerry Stiller）已寿终正寝，享耆寿92岁。

班史提勒推文指出：「我很难过宣布，家父杰瑞史提勒已寿终正寝。他是个伟大的父亲及祖父，约62年来身为家母的最忠实丈夫。他将为世人深深缅怀。我爱您，老爸。」

杰瑞史提勒在百老汇走红，于1960年代与妻子安妮梅拉（Anne Meara）在舞台及电视节目上演出，共同创作及表演喜剧小品和节目。

之后，杰瑞史提勒参演红极一时的电视节目「欢乐单身派对」（Seinfeld），饰演主角柯斯坦沙（George Costanza）的暴躁父亲法兰克（Frank）。

杰瑞史提勒因为这个角色荣获1989年美国喜剧奖（American Comedy Awards）电视类「最搞笑客串男演员奖」，后来又因同样角色获得1997年艾美奖（Emmy Awards）提名。

他也在情剧喜剧「皇后区之王」（The King of Queens）饰演女星莉亚蕾米妮（Leah Remini）的父亲，并在电影「名模大间谍」（Zoolander）系列中与儿子班史提勒合作演出。

© 2020 AFP