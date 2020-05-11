非裔慢跑男遇害案检方疑包庇 乔治亚州检长吁调查

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（法新社华盛顿10日电） 美国乔治亚州检察长今天要求司法部，调查2月间一名非裔男子在慢跑时手无寸铁遭前警官枪杀一案，有无检方包庇情事。

25岁的亚伯里（Ahmaud Arbery）2月23日艳阳天在乔治亚州布朗斯威克镇（Brunswick）慢跑时遇害，两名涉案的白人男子上周落网。

乔治亚州检察长卡尔（Chris Carr）今天推文说：「我正式请求美国司法部针对此案的处理进行调查。」

卡尔在声明中说，州检察长办公室「矢言，会完整透明地调查亚伯里案最初的处理方式」。

「家属、社区以及乔治亚州应该得到答案。」

根据卡尔声明，他的请求「包括但不限于」布朗斯威克巡回法院以及威克劳斯（Waycross）巡回法院地方检察官办公室的沟通和彼此的讨论。这两个单位都参与了最初的案件。

上周1段28秒的手机影片流出，显示亚伯里遇害过程后，此案引起全美关注。

影片可看出亚伯里当时向下跑到一处住宅区的巷弄，朝停在右边巷弄的一台白色皮卡车跑去，皮卡车上站了一名黑衣男子。

亚伯里试着绕过这台车时，遇上了另一名拿着手枪的男子。两人发生口角，接着就听到3声枪响。

两名男子的身分经警方确认为34岁的崔维斯．马麦可（Travis McMichael），以及他64岁的父亲葛瑞格里．马麦可（Gregory McMichael），两人都是布朗斯威克镇民，7日被捕，并被控以谋杀与加重攻击罪名。

根据2月间的警方通报，当过格林郡（Glynn County）警官的葛瑞格里告诉员警，他怀疑亚伯里犯下连串社区闯空门案，还看过亚伯里从街上「溜走」。

有些人认为，这根本就是2012年佛州非裔青年马丁（Trayvon Martin）手无寸铁遭社区守望员枪杀案的翻版。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP