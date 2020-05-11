COVID-19疫情 欧洲逐步解封亚洲病例再增

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（法新社巴黎11日电） 欧洲大片区域今天开始慢慢松绑2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁令。然而中国武汉市历经数周再传新增病例，在在提醒世人有爆发另一波疫情的危险。

在2019冠状病毒疾病累计夺走全球逾28万人性命之际，英国正在筹备解除封锁，法国与西班牙也放宽防疫限制。

但1个月未传病毒迹象的武汉市连续第2天爆出新增病例。韩国则因首尔爆发夜店群聚感染，新增染疫人数创下1个多月来最高。

目前疫情已导致千千万万人失业，经济因而重挫。各国虽亟欲踩下解封油门，但疫情再起的疑虑仍在，政府多半还是选择逐步解封。以下是法新社整理关于欧亚各国解封的最新情况：

※欧洲

●英国

英国首相强生（Boris Johnson）虽表示现在解除封锁还太早，仍公布一项「附带条件的计画」，为未来数月松绑限制做出规画。

强生表示，限制令已对「我们的生活方式造成巨大代价」，但太早解封糟蹋防疫进展将是「疯狂」之举。

英国全境实施待在家禁足令几乎已过了7周，目前英国累计病殁人数逾3万1800人，在全球仅次于美国。

●法国

今天是法国人睽违近8周以来，首次不用申请许可就能出门。小学教师开始重回课堂，预计部分商家也将恢复营业，巴黎地铁搭乘人数因此大增。

乘客碧姬（Brigitte）今晨在一班拥挤列车上表示：「如果早上6点就挤成这样，想像一下两小时后会变怎样，会让人受不了。」

法国昨天公布新增不治人数降至70人，来到4月初以来最低。

据法新社统计，截至台湾11日凌晨3时，法国累计17万6658例确诊，2万6380人死亡。

●西班牙

西班牙单日死亡人数已降至200人以下。许多西班牙人开始计画在户外酒吧与餐厅见亲戚朋友，但首都马德里和大城巴塞隆纳等疫情重灾区仍遭封锁。

西班牙卫生部今天通报，单日新增123人染疫不治，创7周以来新低纪录。目前西班牙累计2万6744人死亡，22万7436人确诊。

●德国

德国已经启动让店家、餐馆、学校与健身房重新开放，但昨天的官方资料显示病毒似乎又加速扩散，使解封程序增添变数。

总理梅克尔（Angela Merkel）几天前才宣布德国能逐步回归正常，但最新数据显示，病毒传染数R值已超过关键的1.0关卡，代表平均每名病患可传染给1人以上。德国6日的R值为0.65。

德国联邦卫生部辖下疾病控制机构「罗伯特・科赫研究所」（Robert Koch Institute, RKI）今天的数据显示，境内累计确诊16万9575人、累计7417人病殁。

※亚太

●中国

中国大部分地区已开始回复某种常态。上海迪士尼关园3个月后，今天重新开园，游客Kitty说：「我们非常期待重新开园的第一天，想知道今天里面跟以前有什么不同。」

但这份兴奋之情已被昨天通报武汉市1人确诊的消息冲淡，今天武汉再通报新增5例确诊。

当地卫生官员表示，新增病例都出于武汉市同一个小区，且主要都是长者。

根据中国国家卫生健康委员会网站，截至10日24时，中国（不含港澳）累计死亡病例4633例，累计确诊病例8万2918例。

●韩国

韩国首尔梨泰院爆发最新传染案例后，官员已下令夜店和酒吧关门。

各界起初以为这波疫情是由1名29岁男子引发，这名男子5月初某晚光顾梨泰院5家夜店和酒吧后确诊。

但官员表示，这波群聚感染似乎有多个源头。国务总理丁世均说，他们正努力寻找拜访过当地的「数千人」。

根据韩联社，中央防疫对策本部统计至今天中午12时，梨泰院夜店群聚感染相关确诊数累计达86例，其中63例曾出入相关夜店，23例则为感染者的同事亲友。韩国迄今通报1万909例确诊，其中256人不治。

●印度

尽管印度通报的确诊人数创下单日最大增幅，该国铁路网仍打算自明天起逐步恢复营运。

印度火车系统是全球最大的铁路网之一，平常一天可载运超过2000万乘客，但3月底停止营运，导致数千万名来自乡村的工人在城市丢了工作后无法回乡。

印度当局10日通报，全国共计有6万2939起病例，2109起死亡病例，数字近日破纪录激增。

●纽西兰

纽西兰未来10天将逐步解除封锁令，但仍会保留若干限制。

总理阿尔登（Jacinda Ardern）虽警告「我们之中没人能认为冠状病毒疾病不在我们身旁」，但她同时表示，纽西兰经历7周封锁后，只剩90起未康复病例。

阿尔登在一场电视转播的演讲中说：「纽西兰，你们的努力让我们领先全球多数地区达到这项境界，同时免受冠状病毒疾病在其他许多地方造成的屠杀。」

「但未来还是有风险，所以请保持警觉。」

人口500万的纽西兰迄今通报1147起确诊病例，包括21起不治病例；从4月中旬起，新增确诊人数都维持在个位数，今天通报新增3例。

© 2020 AFP